Allanamiento en el B° Esperanza: La Policía secuestró 15 plantas y varias bochitas de marihuana

Los distitntos trabajos de investigación
llevó a los efectivos a diligenciar una orden de allanamiento en un domicilio
ubicado en el Barrio Esperanza esta ciudad, lugar donde hallaron 15 plantas presumiblemente de marihuana, y envoltorios
de polietileno fraccionados de la misma sustancia, por lo que se dio
intervención a la Dirección de Drogas peligrosas y crimen organizado, quienes
determinaron se trataba de Marihuana; Asi mismo, procedieron a la aprehensión
de un hombre mayor de edad, quien contaría con pedido de detención por parte de
la justicia.
De todo ello, se puso en conocimiento de la autoridad fiscal, en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los tramites que corresponden al caso.