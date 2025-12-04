jueves, 4 de diciembre de 2025

Allanamiento en el B° Esperanza: La Policía secuestró 15 plantas y varias bochitas de marihuana

En horas de la mañana de hoy 04-12-25, efectivos policiales de la Comisaria cimo Sexta Urbana, en el marco de labores de investigacion desplegadas en relacion a un legajo de investigacion que se encuentra en tramite, tras diligenciar una orden de allanamiento, hallaron y secuestraron 15 plantas de marihuana y envoltorios con la misma sustancia, ademas procedieron a la aprehensión de un hombre.

Los distitntos trabajos de investigación llevó a los efectivos a diligenciar una orden de allanamiento en un domicilio ubicado en el Barrio Esperanza esta ciudad, lugar donde hallaron 15 plantas presumiblemente de marihuana, y envoltorios de polietileno fraccionados de la misma sustancia, por lo que se dio intervención a la Dirección de Drogas peligrosas y crimen organizado, quienes determinaron se trataba de Marihuana; Asi mismo, procedieron a la aprehensión de un hombre mayor de edad, quien contaría con pedido de detención por parte de la justicia.

De todo ello, se puso en conocimiento de la autoridad fiscal, en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los tramites que corresponden al caso.