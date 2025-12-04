Lucha contra el abigeato en Perugorría: La Policía recuperó animales robados de un campo

Efectivos policiales de la Unidad especial de Seguridad rural y ecológica de Perugorria, en colaboración con la unidad fiscal interviniente, en el marco de labores de investigación desplegados en relación a un hecho de abigeato, finalmente posibilitó hallar y recuperar dichos semovientes.
Los distitnots trabajos
desplegados llevó a los efectivos hasta un establecimiento ubicado por Ruta
Provincial N°23, lugar donde finalmente lograron recuperar los animales que fueran denunciados como sustraídos.
De todo ello, se puso en conocimiento de la autoridad fiscal interviniente, para luego ser entregados a su propietaria, en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los tramites que corresponden.