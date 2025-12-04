Itati: Demoran a un joven que escondía droga en el monte

En el día de la fecha la Policía de Corrientes logró neutralizar una operación relacionada al narcotrafico, hoy en la localidad de Itati personal de la Comisaria de distrito, junto a personal policial de la Unidad Regional N°1, quienes se hallan realizando patrullajes de prevención momento en el cual observaron a una persona egresando de una zona boscoza con actitudes sospechosas en bicicleta llevando un bolso, por lo cual inician una persecución logrando la demora a escasos metros del lugar y al realizar el palpado cotejaron que este sujeto transportaba entre sus pertenencias un poco más de 700 gramos de sustancia vegetal compatible por sus características con marihuana, por lo cual los uniformados regresan a la zona de monte de egreso a fin de efectuar un rastrillaje en el lugar, dónde se pudo visualizar una bolsa arpillera escondida entre la vegetación, la cual poseia en su interior la suma de 14 panes de sustancia vegetal embalada, los cuales fueron sometidos al test respectivo por personal de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, arrojando como resultado positivo para marihuana de máxima pureza y un peso de 8,345 kg, lo cual fue anoticiando a las autoridades judiciales y procediendo luego al secuestro de los elementos y a la demora de esta persona de sexo masculino para la continuidad de las trámitaciones legales pertinentes.