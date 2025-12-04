Allanamientos en el B° Dr. Montaña la Policía secuestró motos de dudosa procedencia y plantas de marihuana

En la mañana de hoy 04-12-25, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito San Luis del Palmar, junto a sus pares del G.T.O. y efectivos dependientes de la Unidad Regional I y de la Comisaría Séptima Urbana, en colaboración a la Unidad Fiscal interviniente, en relación a un legajo judicial que se investiga, diligenciaron tres órdenes de allanamientos en el Dr. Montaña de nuestra Ciudad, donde hallaron y secuestraron varias motocicletas de dudosa procedencia y plantas de presumiblemente marihuana.
Las amplias tareas investigativas realizadas en conjunto, posibilitaron
diligenciar dichas órdenes en viviendas ubicadas en el Barrio Doctor Montaña de
la ciudad de Corrientes Capital, donde en una de ellas secuestraron cinco
motocicletas de distintas marcas y de dudosa procedencia y en otra propiedad,
hallaron y secuestraron seis plantas de origen vegetal que presuntamente
podrían tratarse de marihuana.
Al respecto los rodados y las plantas secuestradas fueron trasladados a
la citada dependencia policial, donde se prosiguieron con los trámites del
caso.