Bella Vista: Recuperan un equino recientemente sustraído

En la jornada de ayer 03-12-25, efectivos policiales de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Bella Vista, en colaboración a la Unidad Fiscal Interviniente y en el marco de un legajo judicial que se investiga, lograron recuperar un equino.
El procedimiento fue realizado en la citada localidad, donde el caballo hallado
fue secuestrado, en tanto, se continuaron con las líneas investigativas para
identificar a los supuestos autores del hecho.
El animal recuperado fue puesto a disposición de la justicia y traslado a la citada unidad, dónde se continuaron con los trámites de rigor.