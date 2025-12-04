Tras allanamiento detienen a un hombre vinculado a una causa judicial

En la mañana de hoy 03-12-25, efectivos policiales de la Dirección de Investigación Criminal, en colaboración a la Unidad Fiscal Interviniente, referente a una causa judicial en trámite, diligenciaron una orden de allanamiento y detuvieron a un hombre quien presuntamente estaría vinculado a la causa judicial que se investiga.
Las distintas labores investigativas realizadas, posibilito diligenciar
dicha orden, la cual permitió la aprehensión de un hombre - de 34 años de
edad-.
El hombre fue puesto a disposición de la justicia y traslado a la citada dependencia, dónde se continuaron con los trámites correspondientes.