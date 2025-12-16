Itatí: Tras allanamiento la Policía secuestró marihuana

Los distintos trabajos investigativos, llevó a los efectivos a
diligenciar dicha orden, si bien durante el procedimiento no se logró el
hallazgo del elemento buscado, en el interior del inmueble se detectó la
presencia de una sustancia de origen vegetal.
Ante esta situación, se solicitó la colaboración de personal
especializado de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado,
División Ensenada Grande, quienes realizaron el correspondiente test
orientativo, el cual arrojó resultado positivo para marihuana, con un peso
total de 56,7 gramos.
La sustancia fue secuestrada preventivamente, procediéndose además a la
identificación de los moradores del lugar, quedando todo a disposición de la
autoridad judicial interviniente.