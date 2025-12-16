martes, 16 de diciembre de 2025

Itatí: Tras allanamiento la Policía secuestró marihuana

En horas de la mañana de hoy 16-12-25, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Itatí, con la colaboración del Grupo Táctico Operacional (GTO) de San Luis del Palmar, llevaron adelante el diligenciamiento de una orden de allanamiento en un domicilio ubicado por calle Coronel Separio Sánchez s/n y cortada, en la esquina de Plaza Pujol, en el marco de un legajo de investigación judicial en trámite.

Los distintos trabajos investigativos, llevó a los efectivos a diligenciar dicha orden, si bien durante el procedimiento no se logró el hallazgo del elemento buscado, en el interior del inmueble se detectó la presencia de una sustancia de origen vegetal.

Ante esta situación, se solicitó la colaboración de personal especializado de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, División Ensenada Grande, quienes realizaron el correspondiente test orientativo, el cual arrojó resultado positivo para marihuana, con un peso total de 56,7 gramos.

La sustancia fue secuestrada preventivamente, procediéndose además a la identificación de los moradores del lugar, quedando todo a disposición de la autoridad judicial interviniente.