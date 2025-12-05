Mercedes: Motociclista murió tras chocar contra un camión

En horas de la tarde de ayer
04-12-25, cerca de las 19:30 horas, por Ruta Provincial N°40 a unos 15 km de la
ciudad de Mercedes, por causas que se tratan de establecer se habría producido
un siniestro vial con consecuencia fatal.
Conforme a las primeras
averiguaciones, el siniestro tuvo como protagonista a un camión con acoplado
–marca Scania-, conducido por un hombre de apellido Campos –mayor de edad-, y
una motocicleta –marca Honda XR 150c.c.- guiada por un hombre de apellido Cabrera
–de 30 años de edad-; a consecuencia del mismo, lamentablemente se produjo el
deceso del motociclista.
En el lugar se realizaron las diligencias del caso, con intervención de la autoridad fiscal en turno, en tanto, en la Comisaría de distrito Tercera de Mercedes se prosigue con los trámites que corresponden.