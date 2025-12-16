Bella Vista: Recuperan una batería robada, hay un demorado

Efectivos policiales de la División de Investigación Criminal de Bella Vista, en el marco investigativo de un legajo judicial que se encuentra en trámite, luego de realizar diversas tareas investigativas, lograron recuperar una batería.
El procedimiento fue realizado por los citados efectivos, quiénes luego
de haber tomado conocimiento de un hecho delictivo, referente a la sustracción
de una batería vehicular, realizaron amplias investigaciones pertinentes al
caso, logrando demorar e identificar a un hombre -mayor de edad-, quién poseía
en su poder una batería, la cual, tras las correspondientes averiguaciones,
resultó ser la denunciada como sustraída.
El demorado junto a lo recuperado fue puesto a disposición de la justicia
y traslados a la citada dependencia, donde continuaron con los trámites de
rigor.