martes, 16 de diciembre de 2025

La Policía recuperó siete rollos de alambre recientemente sustraídos, hay un demorado

En la mañana de hoy 16-12-25, efectivos policiales de la Comisaría 16° Urbana, realizando recorridas en prevención de ilícitos, tras ser alertados por el S.I.S. 911, en un rápido y eficaz accionar, lograron recuperar siete rollos de alambre de púas y demorar al presunto autor del hecho.

El procedimiento fue realizado cerca de las 06:00 horas, luego de que los citados efectivos fueran alertados vía radial, acerca del ingreso a un local comercial ubicado por Avenida Independencia y calle Sáenz, por lo que, de manera inmediata acudieron al lugar y con la ayuda de un vecino de la zona, lograron hallar y recuperar lo sustraído por calle Sáenz al 1.400 aproximadamente. Posteriormente y siguiendo la línea investigativa, procedieron a la demora de un hombre -mayor de edad-, presuntamente vinculado al hecho que se investiga.

Lo recuperado junto al demorado fue puesto a disposición de la unidad fiscal en turno y trasladado a la citada dependencia donde continuaron los trámites de rigor.