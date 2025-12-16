La Policía recuperó siete rollos de alambre recientemente sustraídos, hay un demorado

El procedimiento fue realizado cerca de las 06:00 horas, luego de que los
citados efectivos fueran alertados vía radial, acerca del ingreso a un local
comercial ubicado por Avenida Independencia y calle Sáenz, por lo que, de
manera inmediata acudieron al lugar y con la ayuda de un vecino de la zona,
lograron hallar y recuperar lo sustraído por calle Sáenz al 1.400
aproximadamente. Posteriormente y siguiendo la línea investigativa, procedieron
a la demora de un hombre -mayor de edad-, presuntamente vinculado al hecho que
se investiga.
Lo recuperado junto al demorado fue puesto a disposición de la unidad fiscal en turno y trasladado a la citada dependencia donde continuaron los trámites de rigor.