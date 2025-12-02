martes, 2 de diciembre de 2025

Caso Molina: Continúa hoy el juicio contra el hombre acusado de matar al hijo del ex Jefe de Policía

La jornada inició a las 10.30 con la declaración de Medina, el imputado. Para hoy se tiene previsto los alegatos de cierre y veredicto.
La audiencia de juicio coordinada por OfiJu –Capital- se lleva a cabo en el edificio conocido como Ex Patono sito en calle Plácido Martínez 1056, Planta baja. 
Fuente: www.radiodos.com.ar 