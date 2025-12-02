Dos mujeres murieron tras siniestro vial en las Cuatro Bocas de Saladas

Dos mujeres perdieron la vida en el cruce de Las Cuatro Bocas de Saladas, tras el choque entre un auto Toyota Etios (color bordó) y un camión Sscania.
El siniestro vial se produjo anoche, cuando ambos vehículos impactaron en el mencionado cruce, dejando como saldo dos víctimas fatales.
Las primeras informaciones que se tienen sobre el siniestro vial, señalan que el camión Sscania era conducido por un hombre procedente de la ciudad de Resistencia (Chaco) con destino a la provincia de Buenos Aires.
El vehículo de menor porte era conducido por un hombre que sobrevivió, aunque terminó con fractura expuesta en una de sus piernas y fue trasladado al hospital.
En tanto, se supo que en el Toyota Etios viajaban cuatro personas integrantes de una familia oriunda de Zárate provincia de Buenos Aires.
En el lugar trabajaron bomberos de localidad de Saladas, efectivos de la Comisaría Regional Primera y Segunda, junto a peritos que tomar las evidencias del siniestro vial.