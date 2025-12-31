Colonia Liebig: Recuperan elementos robados, hay dos demorados

El
procedimiento lo realizaron luego de tomar conocimiento de la sustracción de
varios elementos, por lo que ante tal circunstancia y de forma inmediata, los
policías iniciaron un intenso trabajo de investigación y patrullajes por
distintas zonas, logrando por Avenida San Martín y 25 de Mayo de la Localidad
de Gobernador Virasoro demorar a dos hombres mayores de edad, quienes serían
los presuntos autores, además hallar y recuperar en poder de los mismos dos
pelotas y un bolso, los cuales fueron denunciados como sustraídos.
Los
demorados junto a lo recuperado fueron puestos a disposición de la autoridad
fiscal en turno, siendo trasladado a la citada dependencia policial, donde se
prosigue con los trámites que corresponden.