miércoles, 31 de diciembre de 2025

Colonia Liebig: Recuperan elementos robados, hay dos demorados

En la jornada de ayer 30-12-25, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Primera de Colonia Liebig, luego de tomar conocimiento de un hecho ilícito, y tras una eficaz tarea investigativa, lograron demorar a los presuntos autores y recuperar los elementos sustraídos recientemente.

El procedimiento lo realizaron luego de tomar conocimiento de la sustracción de varios elementos, por lo que ante tal circunstancia y de forma inmediata, los policías iniciaron un intenso trabajo de investigación y patrullajes por distintas zonas, logrando por Avenida San Martín y 25 de Mayo de la Localidad de Gobernador Virasoro demorar a dos hombres mayores de edad, quienes serían los presuntos autores, además hallar y recuperar en poder de los mismos dos pelotas y un bolso, los cuales fueron denunciados como sustraídos.

Los demorados junto a lo recuperado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladado a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.