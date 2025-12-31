miércoles, 31 de diciembre de 2025

San Cosme: Tras un eficaz accionar la Policía recuperó varios elementos robados

En la noche de ayer 30-12-25, cerca de las 21:30 horas, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito San Cosme, momentos en que se dirigían a verificar un supuesto hecho delictivo ocurrido en un campo cercano a la localidad, visualizaron a una motocicleta con dos ocupantes que transportaban una bolsa y estos al notar la presencia policial, emprendieron su fuga.

Por tal motivo, los efectivos dan inicio a una persecución, donde metros más adelante dicha motocicleta ingresa a una zona de monte, lugar en que los ocupantes arrojan la bolsa que transportaban y se dan a la fuga, por lo que se halló en el interior de las mismas, bozales de cuero crudo, una cincha, cabrestos, sogas de cuero crudo trenzadas, una soga y un alargue eléctrico, asimismo, tras realizar un rastrillaje en el lugar, se encontró también una batería, por esto se procedió al secuestro preventivo de todos los elementos.

Posteriormente, al verificar el hecho delictivo al que se dirigían antes del procedimiento, se constató que los elementos secuestrados guardaban relación directa con la denuncia realizada.

Al respecto, estos elementos fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada dependencia policial donde se continúan con las diligencias de rigor.