San Cosme: Tras un eficaz accionar la Policía recuperó varios elementos robados

Por
tal motivo, los efectivos dan inicio a una persecución, donde metros más
adelante dicha motocicleta ingresa a una zona de monte, lugar en que los
ocupantes arrojan la bolsa que transportaban y se dan a la fuga, por lo que se halló
en el interior de las mismas, bozales de cuero crudo, una cincha, cabrestos,
sogas de cuero crudo trenzadas, una soga y un alargue eléctrico, asimismo, tras
realizar un rastrillaje en el lugar, se encontró también una batería, por esto
se procedió al secuestro preventivo de todos los elementos.
Posteriormente,
al verificar el hecho delictivo al que se dirigían antes del procedimiento, se
constató que los elementos secuestrados guardaban relación directa con la
denuncia realizada.
Al respecto, estos elementos fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada dependencia policial donde se continúan con las diligencias de rigor.