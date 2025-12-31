miércoles, 31 de diciembre de 2025

Intensos operativos de contralor en Itatí

En el marco integral de seguridad y prevención del delito impartida por el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía, efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito Itati en colaboración con el personal de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad, llevaron adelante operativos de contralor en distintos puntos estratégicos dentro del ámbito de la jurisdicción administrativa de la mencionada comisaria.

Dichos operativos, se llevaron a cabo en los horarios comprendidos de 21:00 hasta las 22:30 horas aproximadamente, oportunidad en que identificaron a varias personas para averiguación de sus antecedentes, además, realizaron controles de diferentes vehículos que transitaban por la zona, logrando el secuestro preventivo de 10 motocicletas que no contaban con las documentaciones correspondientes.

Posteriormente en la mencionada comisaria continuaron con las diligencias al respecto.