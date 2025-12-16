Comisario inspector (R) Edmundo Ramón Delgado Q.E.P.D.

El Ministro de Seguridad Adán Gaya; el Subsecretario de Seguridad Crio.
Gral (R) Osvaldo de los Santos García; el jefe de la Policía Comisario General
Lic. Miguel Ángel Leguizamón; el subjefe Comisario General Walter Darío Aceval
y directores generales integrantes del Estado Mayor Policial, hacen llegar sus
pésames a su familia.
También adhieren a los saludos de condolencias, los jefes de
departamentos; directores de unidades regionales, jefes de comisarías del área
Capital e Interior, así como personal superior y subalterno de la institución
en actividad como en situación de retiro.
Los restos del comisario inspector fallecido son velados en la ciudad de
Ituzaingó.
Se trata de una persona muy querida por sus camaradas, estando en actividad ejerció en muchos destinos, donde el común denominador de su legado fue la de un hombre de conducta intachable.