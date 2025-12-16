Demoran a un hombre y secuestran una moto de dudosa procedencia

En la jornada del domingo 14-12-25, personal policial de la Unidad Especial Antiarrebatos, momentos en que se encontraban de recorrida en prevención de ilícitos por calle Palermo al 5000 aproximadamente, divisan a una persona observando detenidamente los domicilios y vehículos estacionados del lugar.
Por tal motivo, los mencionados efectivos procedieron a la identificación
y posterior demora de un hombre mayor de edad, quien circulaba a bordo de una motocicleta
-marca honda modelo biz 125c.c- de la cual no supo justificar su propiedad ni
procedencia.
Al respecto, el demorado y la motocicleta fueron traslados a la comisaría
jurisdiccional para continuar con los tramites de rigor correspondientes.