martes, 16 de diciembre de 2025

Tras allanamientos la Policía recuperó varios elementos robados, hay dos demorados

En la jornada de ayer 15-12-25, efectivos policiales de la Comisaria Sexta Urbana, en colaboración a la Unidad Fiscal interviniente y en relación a un legajo judicial que se investiga por –supuesto robo-, diligenciaron órdenes de allanamiento y secuestraron varias cosas aparentemente vinculadas al hecho, además, dos personas fueron demoradas.

Uno de los mandatos judiciales fue diligenciado en una vivienda ubicada en calles Castro Barros y Timoteo Grillo, en la cual no se hallaron elementos de interés, en tanto, en otro domicilio, ubicado en el barrio Universitario, por calles Sánchez de Loria y Pedro Uriarte, bajo las formalidades legales vigentes, secuestraron dos palas – una de punta y otra ancha- y una carretilla, los cuales aparentemente estarían vinculados a la causa que se investiga, además, demoraron a dos hombres – mayores de edad- sindicados como presuntos autores del hecho.

Los demorados junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.