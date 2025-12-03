Concepción: Transportaban animales ilegalmente y fueron demorados por la Policía

Ayer 02-12-25, efectivos policiales de la unidad especial de Seguridad rural y ecológica de Concepción, en momentos en que realizaban operativos de control de vehiculos e identificacion de personas, detuvieron la marcha de dos vehiculos con trailler que transportaban animales vacunos sin la correspondiente documentacion.
Los procedimientos lo realizaron
los mencionados policías, cuando realizando sus labores de contralor,
detuvieron la marcha de dos camionetas que remolcaba tráilers con
animales vacunos sin la documentación obligatoria para hacerlo, en este
sentido, si bien, los responsables presentaron luego los papeles y se justificó
la procedencia legal, ya se había cometido una infracción.
Ante tal circunstancia se labraron las actuaciones administrativas correspondientes por supuesta infraccion al Art. 82° del Código de Faltas y la Resolución N° 09/25, en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los tramites del caso.