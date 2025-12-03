miércoles, 3 de diciembre de 2025

Paraje los Vences: La Policía recuperó dos vaquillas robadas de un campo

En horas del mediodía de ayer 02-12-25, efectivos policiales de la de la Unidad especial de Seguridad rural y ecológica de General Paz, tras ser alertados por un productor rural, en un rápido y eficaz accionar, lograron hallar dos animales vacunos atados, que se presume iban a ser faenados por personas de identidad desconocida.

El procedimiento lo realizaron los citados policías, luego de tomar conocimiento, que el productor habría notado rastros de arrastre y pisadas dentro de su campo, por lo que los mencionados efectivos se dirigen de inmediato al lugar, y tras el seguimiento de los rastros —frescos y recientes— que correspondían a tres equinos y dos animales vacunos, los cuales se presume eran llevados hacia un campo abierto.

Tal es así, que en medio de una zona de abundante vegetación, los efectivos hallaron dos vaquillas atadas a un árbol, y que se presume se encontrarían listas para ser faenadas.

Al respecto, en la citada dependencia policial se prosigue con los trámites del caso.