Paraje los Vences: La Policía recuperó dos vaquillas robadas de un campo

En horas del mediodía de ayer 02-12-25, efectivos policiales de la de la Unidad especial de Seguridad rural y ecológica de General Paz, tras ser alertados por un productor rural, en un rápido y eficaz accionar, lograron hallar dos animales vacunos atados, que se presume iban a ser faenados por personas de identidad desconocida.
El procedimiento lo realizaron los
citados policías, luego de tomar conocimiento, que el productor habría notado
rastros de arrastre y pisadas dentro de su campo, por lo que los mencionados
efectivos se dirigen de inmediato al lugar, y tras el seguimiento de los
rastros —frescos y recientes— que correspondían a tres equinos y dos animales
vacunos, los cuales se presume eran llevados hacia un campo abierto.
Tal es así, que en medio de una zona de abundante
vegetación, los efectivos hallaron dos vaquillas atadas a un árbol, y que se
presume se encontrarían listas para ser faenadas.
Al respecto, en la citada dependencia policial se prosigue con los trámites del caso.