Cuatro heridos tras despiste y vuelco en Ruta Nacional 14

Gendarmeria Nacional alertó sobre un nuevo hecho de tránsito cerca de la localidad de Mocoretá. Ocurrió entre los kilómetros 364 y 365, en sentido norte–sur. Al arribar al lugar, el personal constata la presencia de un Renault Kangoo detenido en el cantero central.
Por motivos que aún se desconocen, el conductor habría perdido el control del vehículo, lo que provocó el despiste y posterior vuelco.
En el rodado viajaban cuatro ocupantes: dos personas mayores y dos menores, quienes fueron trasladados al Hospital Base "Santa Catalina" de Mocoretá para su atención.
En el operativo intervinieron Policía de Mocoretá, Policía de Juan Pujol, Gendarmería Nacional, Bomberos Voluntarios de Mocoretá y el Hospital Local.
Fuente: Portal Corrientes Mocoreta