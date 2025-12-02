Hoy declaró el hombre acusado de matar al hijo del ex Jefe de Policía Alfredo Arnaldo Molina

Hoy a las 10.30 de la mañana en las instalaciones del Tribunal de Juicio N°2, ubicado en el Edificio Patono, Plácido Martínez Nº 1056 se reanudó el debate contra el imputado Osvaldo David Medina por los hechos ocurridos en abril de 2024 en la localidad de San Cosme.
El Tribunal de Juicio Colegiado presidido por la doctora Rosa Elizabeth Ascona, e integrado por los vocales doctor Héctor Ariel Gustavo Azcona y doctor Román Facundo Esquivel escuchó al imputado por más de dos horas quien brindó su versión sobre lo ocurrido durante la madrugada y la mañana del hecho y pidió disculpas a las familias involucradas.
La fiscalía está a cargo de la doctora María Lucrecia Troia Quirch (UFIC N.° 1 de Capital). La querella está representada por los doctores Julio Alberto Leguizamon, Estefania Itatí Ceballos y Augusto Antonio Devecchi y la Defensa por los doctores Hugo Pedro Sandoval y Diomedes Guillermo Rojas Busellato.
Mañana miércoles 3 de diciembre continuarán las audiencias con los alegatos de cierre de cada una de las partes y el veredicto desde las 10 de la mañana.
Declaración del imputado
Medina reconstruyó en detalle los momentos previos al hecho investigado. Según sus palabras, todo comenzó cuando llegó a la casa de Bárbara. En su testimonio expresó: "Me atendió Molina. Me quiso agarrar de la campera y saqué mi arma. No recuerdo cuántos disparos".
Agregó que en medio de la secuencia intentó realizar un disparo contra sí mismo: "Atiné a tirar un tiro hacia mi cabeza pero me di cuenta que no tenía más balas".
Durante la declaración, la defensa también exhibió ante el Tribunal chats mantenidos entre el imputado y Bárbara, incorporados al debate oral.
Hacia el final de su declaración, Medina se dirigió a las familias involucradas en el caso y expresó: "Yo sé que mis palabras no bastan para aliviar el dolor. Quiero pedir perdón a las tres familias involucradas. Especialmente a la familia Molina, la familia Romero. Perdón por el dolor que causé".
