Curuzú Cuatiá: Recuperan una caja registradora, hay un demorado

En la tarde de ayer 30-12-25, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Primera de Curuzú Cuatiá, en colaboración a la Unidad Fiscal interviniente, en el marco de un legajo judicial que se investiga por – supuesto hurto calificado -, luego de realizar una eficaz labor investigativa, logró recuperar lo sustraído y aprehendieron a una persona.
Las
diversas tareas de investigación e inspección de las cámaras de seguridad, posibilitó
realizar el procedimiento, luego de que los efectivos tomaron conocimiento de
un ilícito perpetrado en un local comercial, por lo que, posteriormente y tras
los trabajos realizados concretaron la aprehensión de un hombre de 32 años de
edad y el secuestro, bajo las formalidades legales, de una caja registradora,
la cual resultó ser la denunciada como sustraída.
El
aprehendido junto a lo recuperado fueron puestos a disposición de las
autoridades judiciales correspondientes y trasladados a la citada dependencia,
donde se continuaron con los tramites de rigor.