Mercedes: La Policía recuperó una moto robada

El
procedimiento se concretó cerca de las 11:00 horas, cuando los mencionados
efectivos divisaron a una persona a bordo de una motocicleta -marca Honda
modelo XR 250c.c- sin plásticos y sin dominio colocado, por lo que procedieron
a la identificación y posterior demora de un joven de 23 años de edad, quien no
supo justificar la procedencia del rodado, además, posteriormente y tras las
correspondientes averiguaciones, el mismo resulto poseer pedido de secuestro
por parte de las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, por hallarse
denunciada como sustraída.
Al respecto, el joven junto a la motocicleta fue puesto a disposición de la Justicia y trasladados hasta la citada dependencia policial donde se continúan con las diligencias de rigor.