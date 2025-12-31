miércoles, 31 de diciembre de 2025

Mercedes: La Policía recuperó una moto robada

En la mañana de ayer 30-12-25, efectivos policiales de la División de Investigación Criminal junto a sus pares de la Comisaria de Distrito Primera de Mercedes, realizando recorridas en prevención de ilícitos en inmediaciones de la Avenida Madariaga de la citada localidad, secuestraron una motocicleta de dudosa procedencia y demoraron a una persona.  

El procedimiento se concretó cerca de las 11:00 horas, cuando los mencionados efectivos divisaron a una persona a bordo de una motocicleta -marca Honda modelo XR 250c.c- sin plásticos y sin dominio colocado, por lo que procedieron a la identificación y posterior demora de un joven de 23 años de edad, quien no supo justificar la procedencia del rodado, además, posteriormente y tras las correspondientes averiguaciones, el mismo resulto poseer pedido de secuestro por parte de las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, por hallarse denunciada como sustraída.

Al respecto, el joven junto a la motocicleta fue puesto a disposición de la Justicia y trasladados hasta la citada dependencia policial donde se continúan con las diligencias de rigor.