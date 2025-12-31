Plan de Seguridad Integral para Año Nuevo 2.025-2.026

Área Capital:
El día 31 de diciembre de 2025 en la Costanera
“General San Martín”, “Juan Pablo II”, desde las 23:00 hasta las 07:00 horas
del día siguiente, se implementará un servicio especial.
Para ello, se RESTRINGIRA el ingreso de todo tipo de
vehículos, disponiéndose para ello, puestos policiales vallados en el perímetro
próximo a ambas costaneras, NO SE PERMITIRA (a la zona de ambas costaneras) el
ingreso de bebidas alcohólicas, ni botellas de vidrio u otros objetos que
puedan ser utilizados para dañar la integridad física de otra persona y así
también evitar cualquier alteración del orden público.
También, se tiene previsto un cerramiento parcial en
la zona del Parque Mitre y se reforzará la seguridad perimetral, Plaza Vera,
Parque Camba Cuá, Rotonda Poncho Verde, Plaza del Bicentenario y Plaza del
Mercosur y demás espacios públicos.
Cabe señalar que, en la capital, además de las
diferentes Comisarias jurisdiccionales, se contará con el refuerzo de los
Grupos Especiales (P.A.R.; Infantería; G.T.O; G.I.R.; G.R.I.M. del 1 al 5,
Caballería; Dirección de Lucha contra el fuego), quienes colaborarán con la
desconcentración ordenada de los eventos bailables (Públicos o Privados), luego
de lo cual y una vez finalizado el servicio especial de seguridad en ambas
fiestas, estos organismos y otros continuarán con las tareas de prevención de
manera normal.
Se reforzarán los patrullajes de prevención en todo
el ámbito de la ciudad Capital.
Área Interior:
- Los Directores de las Unidades Regionales de I° a VII°, tendrán a su cargo la responsabilidad de implementar un servicio de seguridad y prevención, conforme a las características particulares de cada jurisdicción, en base a las instrucciones impartidas mediante la presente Orden Operacional. Teniendo en cuenta los espacios públicos que posean (Plazas, Parques, Paseos, Playas, etc.), para el correspondiente vallado perimetral, a fin de REDIRECCIONAR la circulación de todo tipo de vehículo, tendiente a evitar siniestros viales y asegurar el libre esparcimiento y la seguridad de las personas que concurran y se desplacen por el lugar.
PUESTOS POLICIALES PARA EL REDIRECCIONAMIENTO DE TODO TIPO DE VEHICULOS
(VER
MAPA ADJUNTO)
1-
AV. COSTANERA NORTE GRAL. SAN MARTIN Y PELLEGRINI
2-
JUNÍN Y PAGO LARGO
3-
PADRE BORGATTI Y HIPÓLITO IRIGOYEN
4-
PADRE BORGATTI Y SAN MARTIN
5-
PADRE BORGATTI Y BOLÍVAR
6-
PADRE BORGATTI Y PASAJE QUEVEDO
7-
AV. COSTANERA SUR JUAN PABLO II Y LAVALLE
8-
AV. 3 DE ABRIL Y DR. ESIO SILVEIRA
9-
ESIO SILVEIRA Y LAVALLE
10-
LLANO RODRÍGUEZ Y GENERAL PAZ
11-
AV. COSTANERA SUR JUAN PABLO II Y GENERAL PAZ
12-
AV. COSTANERA SUR JUAN PABLO II Y NECOCHEA
13-
AV. COSTANERA SUR JUAN PABLO II Y LAS HERAS
14-
AV. COSTANERA SUR JUAN PABLO II Y LA MADRID
15-
AV. COSTANERA SUR JUAN PABLO II Y AV. JORGE ROMERO
16-
LA MADRID Y PASAJE MORGAN
17-
LAMADRID Y PAGO LARGO
18-
PAGO LARGO Y LAS HERAS
19-
PAGO LARGO Y NECOCHEA
20-
PAGO LARGO Y GENERAL PAZ
21-ROTONDA
JORGE ROMERO BANDA LATERAL ESTE
OBSERVACIONES: Se habilitará un corredor de circulación de vehículos, con ingreso por calle General Paz y con salida por Avenida Jorge Romero, a los fines de que las personas que concurran a los locales bailables ubicados en el predio de Boca Unidos y sobre calle Lamadrid, que cuentan con espacio privado para el estacionamiento puedan llegar al lugar y que aquellas personas que se trasladen en taxis, remises, uber, etc., hasta esos lugares (boliches) lleguen en forma segura.