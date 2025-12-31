miércoles, 31 de diciembre de 2025

Plan de Seguridad Integral para Año Nuevo 2.025-2.026

JEFATURA DE POLICÍA 
Con motivo de celebrarse Año Nuevo, desde el Ministerio de Seguridad, conjuntamente con la Subsecretaria de Seguridad y la Jefatura de Policía de la Provincia de Corrientes, a través de la Dirección de Planeamiento y Operaciones, dependiente la Dirección General de Seguridad y Prevención del Delito; la Dirección General de Seguridad Vial y la Dirección General de Coordinación e Interior, han dispuesto un Plan de Seguridad Integral y Coordinado de recursos (humanos y materiales), con que cuenta la Policía, en todo el ámbito provincial, (antes, durante y después); tendiente a reforzar todos los objetivos prevencionales (comercios, bancos, cajeros automáticos, etc.), con el fin de evitar hechos delictivos y garantizar la seguridad de las personas en general, los días 31-DIC-25 y 01-Ene-26;  fortaleciendo la seguridad pública con una marcada presencia policial que se irá incrementando proporcionalmente con más efectivos, respectivamente y reduciendo proporcionalmente hasta su normalización total. Sumado al uso de la tecnología, como una herramienta fundamental, como ser las Cámaras de Seguridad instaladas en lugares estratégicos de la ciudad y los móviles policiales que cuenta con un Sistema de Posicionamiento Global (GPS), los que serán monitoreados por parte del Jefe de Turno del Sistema Integral de Servicios 911.  Asimismo, en el Interior de la Provincia, se dispondrá el plan de seguridad, a través de las distintas Dependencias Policiales de cada jurisdicción administrativa.

Área Capital:

El día 31 de diciembre de 2025 en la Costanera “General San Martín”, “Juan Pablo II”, desde las 23:00 hasta las 07:00 horas del día siguiente, se implementará un servicio especial.

Para ello, se RESTRINGIRA el ingreso de todo tipo de vehículos, disponiéndose para ello, puestos policiales vallados en el perímetro próximo a ambas costaneras, NO SE PERMITIRA (a la zona de ambas costaneras) el ingreso de bebidas alcohólicas, ni botellas de vidrio u otros objetos que puedan ser utilizados para dañar la integridad física de otra persona y así también evitar cualquier alteración del orden público.

También, se tiene previsto un cerramiento parcial en la zona del Parque Mitre y se reforzará la seguridad perimetral, Plaza Vera, Parque Camba Cuá, Rotonda Poncho Verde, Plaza del Bicentenario y Plaza del Mercosur y demás espacios públicos.

Cabe señalar que, en la capital, además de las diferentes Comisarias jurisdiccionales, se contará con el refuerzo de los Grupos Especiales (P.A.R.; Infantería; G.T.O; G.I.R.; G.R.I.M. del 1 al 5, Caballería; Dirección de Lucha contra el fuego), quienes colaborarán con la desconcentración ordenada de los eventos bailables (Públicos o Privados), luego de lo cual y una vez finalizado el servicio especial de seguridad en ambas fiestas, estos organismos y otros continuarán con las tareas de prevención de manera normal.

Se reforzarán los patrullajes de prevención en todo el ámbito de la ciudad Capital.

Área Interior:

- Los Directores de las Unidades Regionales de I° a VII°, tendrán a su cargo la responsabilidad de implementar un servicio de seguridad y prevención, conforme a las características particulares de cada jurisdicción, en base a las instrucciones impartidas mediante la presente Orden Operacional.  Teniendo en cuenta los espacios públicos que posean (Plazas, Parques, Paseos, Playas, etc.), para el correspondiente vallado perimetral, a fin de REDIRECCIONAR la circulación de todo tipo de vehículo, tendiente a evitar siniestros viales y asegurar el libre esparcimiento y la seguridad de las personas que concurran y se desplacen por el lugar.

PUESTOS POLICIALES PARA EL REDIRECCIONAMIENTO DE TODO TIPO DE VEHICULOS

(VER MAPA ADJUNTO)

1- AV. COSTANERA NORTE GRAL. SAN MARTIN Y PELLEGRINI

2- JUNÍN Y PAGO LARGO

3- PADRE BORGATTI Y HIPÓLITO IRIGOYEN

4- PADRE BORGATTI Y SAN MARTIN

5- PADRE BORGATTI Y BOLÍVAR

6- PADRE BORGATTI Y PASAJE QUEVEDO

7- AV. COSTANERA SUR JUAN PABLO II Y LAVALLE

8- AV. 3 DE ABRIL Y DR. ESIO SILVEIRA

9- ESIO SILVEIRA Y LAVALLE

10- LLANO RODRÍGUEZ Y GENERAL PAZ

11- AV. COSTANERA SUR JUAN PABLO II Y GENERAL PAZ

12- AV. COSTANERA SUR JUAN PABLO II Y NECOCHEA

13- AV. COSTANERA SUR JUAN PABLO II Y LAS HERAS

14- AV. COSTANERA SUR JUAN PABLO II Y LA MADRID

15- AV. COSTANERA SUR JUAN PABLO II Y AV. JORGE ROMERO

16- LA MADRID Y PASAJE MORGAN

17- LAMADRID Y PAGO LARGO

18- PAGO LARGO Y LAS HERAS

19- PAGO LARGO Y NECOCHEA

20- PAGO LARGO Y GENERAL PAZ

21-ROTONDA JORGE ROMERO BANDA LATERAL ESTE

OBSERVACIONES: Se habilitará un corredor de circulación de vehículos, con ingreso por calle General Paz y con salida por Avenida Jorge Romero, a los fines de que las personas que concurran a los locales bailables ubicados en el predio de Boca Unidos y sobre calle Lamadrid, que cuentan con espacio privado para el estacionamiento puedan llegar al lugar y que aquellas personas que se trasladen en taxis, remises, uber, etc., hasta esos lugares (boliches) lleguen en forma segura.