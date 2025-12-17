miércoles, 17 de diciembre de 2025

Demoran a dos hombres y recuperan elementos robados de un comercio

Efectivos policiales pertenecientes al Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas -Comando Patrulla-, en la noche de ayer 16-12-25, alrededor de las 23:00 horas, realizando recorrida de prevención de ilícitos por calles General Paz y Lavalle, divisan a dos sujetos llevando consigo elementos de dudosa procedencia.

Por tal motivo, los mencionados efectivos procedieron a la demora y posterior identificación de dos hombres mayores de edad, quienes tenían en su poder, una mochila de baño y un anafe eléctrico, de los cuales no supieron justificar su procedencia, por ello se procedió a su secuestro preventivo y tras las primeras averiguaciones resulto que estos habrían sido sustraídos de un local comercial de la zona.

Al respecto, los demorados junto a los elementos secuestrados fueron trasladados a la comisaria jurisdiccional donde se continúan con los trámites correspondientes.