Demoran a dos hombres y recuperan elementos robados de un comercio

Efectivos policiales pertenecientes al Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas -Comando Patrulla-, en la noche de ayer 16-12-25, alrededor de las 23:00 horas, realizando recorrida de prevención de ilícitos por calles General Paz y Lavalle, divisan a dos sujetos llevando consigo elementos de dudosa procedencia.
Por tal motivo, los mencionados efectivos procedieron a la demora y
posterior identificación de dos hombres mayores de edad, quienes tenían en su
poder, una mochila de baño y un anafe eléctrico, de los cuales no supieron
justificar su procedencia, por ello se procedió a su secuestro preventivo y
tras las primeras averiguaciones resulto que estos habrían sido sustraídos de
un local comercial de la zona.
Al respecto, los demorados junto a los elementos secuestrados fueron trasladados a la comisaria jurisdiccional donde se continúan con los trámites correspondientes.