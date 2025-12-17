La Policía realizó un operativo de control vehicular e identificación de personas

En el marco de trabajos de Prevención y la Seguridad Integral, ordenado e impulsado por la Jefatura de Policía, durante la madrugada de hoy 17-12-25, efectivos Policiales de la Comisaría Décimo Sexta Urbana en de forma conjunta y coordinada con sus pares del Departamento de Distrito Policiales y Unidades Operativas -Comando Patrulla Móvil y Motorizada-, llevaron adelante diferentes operativos de contralor, en distintos sectores que componen la jurisdicción administrativa de su dependencia y zonas aledañas.
Los operativos de control de vehículos e identificación de personas, dieron
inicio alrededor de las 03:00 horas, extendiéndose hasta pasadas las 05:00
horas aproximadamente, oportunidad en que se procedió a la oportunidad en que
se procedió a la identificación de varias personas para averiguación de sus
antecedentes, demorando a 8 de ellas y al secuestro preventivo de 1 motocicleta
y 1 bicicleta por no contar con las documentaciones que acrediten su propiedad.
Posteriormente en la citada dependencia se continuaron con las diligencias de rigor.