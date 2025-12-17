Perugorria: Un hombre murió tras ser atropellado por un vehículo que se dio a la fuga

En horas de la noche de ayer 16-12-25, cerca de las 20.00 horas, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Perugorria, tomaron conocimiento de un siniestro vial en zona del Barrio Jardín, donde lamentablemente perdiera la vida un peatón.
Conforme a las primeras averiguaciones e información inicial, el
siniestro se habría registrado en un camino vecinal, lugar donde presuntamente
un hombre de apellido Lencina -mayor de edad- habría sido embestido por un
vehículo automotor, el cual habría huido del lugar.
A consecuencia del mismo, el peatón fue auxiliado y trasladado al
Hospital local, donde lamentablemente se produjo su deceso a raíz de las graves
lesiones que presentaba.
Al respecto se dio intervención a la unidad fiscal en turno, en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los trámites que corresponde.