Demoran a dos hombres y secuestran una moto de dudosa procedencia

En la jornada de ayer 17-12-25, efectivos policiales dependientes del Departamento de Distrito Policiales y Unidades Operativas -Comando Patrulla-, encontrándose de recorrida de prevención de ilícitos en inmediaciones de Avenida Centenario y calle Francia, divisan a dos personas que circulaban a bordo de una motocicleta merodeando, observando detenidamente los vehículos que se encontraban en la zona.
Por tal motivo a modo de prevención, los efectivos procedieron a la
identificación y posterior demora de estas personas, tratándose de dos hombres
de 27 y 47 años de edad, quienes circulaban en una motocicleta -marca Honda
modelo Wave 110c.c-, de la cual no supieron justificar su propiedad ni
procedencia, por lo que fue secuestrado dicho rodado.
Al respecto, los demorados junto a la motocicleta fueron trasladados hasta la citada dependencia policial, donde se llevan adelante las tramites que corresponden.