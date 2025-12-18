Paso de la Patria: Dos demorados por el robo a un carrito de comidas

Esta mañana, personal de la Comisaría Paso de la Patria culmino un trabajo de investigación por un supuesto robo a un carrito de comidas en la vía pública.
Se identificó al supuesto autor gracias a la Brigada de Investigación y Guardia de Prevención de la comisaría.
Con intervención de la Unidad Fiscal interviniente (a cargo del Dr. Passeto), se concretó un allanamiento.
Con colaboración del Grupo Táctico de Operación (GTO, grupo de choque de la Unidad Regional Uno), esta mañana se:
Puso a disposición a dos personas (hermanos).
Secuestraron la caja registradora y prendas de vestir relacionadas al hecho.
Todo fue trasladado a la Comisaría Paso de la Patria para continuar con las diligencias de rigor.