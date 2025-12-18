En operativos de contralor demoraron a 13 personas y secuestraron 7 motos

En el marco de trabajos de Prevención y la Seguridad Integral, ordenado e impulsado por la Jefatura de Policía, durante la madrugada de hoy 18-12-25, efectivos Policiales de la Comisaría Vigésimo Primera Urbana en de forma conjunta y coordinada con sus pares del Departamento de Distrito Policiales y Unidades Operativas -Comando Patrulla Móvil y Motorizada-, del G.R.I.M N°2y5, llevaron adelante diferentes operativos de contralor, en distintos sectores que componen la jurisdicción administrativa de su dependencia y zonas aledañas.
Los operativos de control de vehículos e identificación de personas,
dieron inicio alrededor de las 03:00 horas, extendiéndose hasta pasadas las
05:00 horas aproximadamente, oportunidad en
que se procedió a la identificación de varias personas para averiguación de sus
antecedentes, demorando a 13 de ellas y al secuestro preventivo de 7
motocicleta por no contar con las documentaciones que acrediten su propiedad.
Posteriormente en la citada dependencia se continuaron con las diligencias de rigor.