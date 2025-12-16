Demoran a dos sujetos y secuestran una moto de dudosa procedencia

En horas de la tarde del domingo 14-12-25, efectivos policiales de la Unidad especial anti arrebato, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, demoraron a dos personas a bordo de una motocicleta que no pudieron justificar su propiedad ni procedencia.
El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, cuando cerca de
las 16:00horas, en inmediaciones de Avenida Paysandú y Rafaela divisan a dos
personas circulando en una motocicleta -marca Honda CG Titán-, sin casco y sin
dominio colocado, por lo que se procede a la correcta identificación de los
mismos y del rodado en cuestión, los mismos no contaban con la documentación
correspondiente, además no pudieron acreditar propiedad ni procedencia.
Los demorados y la motocicleta secuestrada fueron trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites del caso.