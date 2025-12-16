La Policía recuperó un caballo recientemente sustraído

En horas de la noche del domingo 14-12-25, alrededor de las 23:30 hs., personal policial de la Comisaria Novena Urbana, tomó conocimiento por parte de una mujer damnificada sobre la sustracción de un animal equino.
Ante ello, los mencionados efectivos dan inicio a un amplio rastrillaje
por zonas aledañas, donde en inmediaciones del río, logran observar a una
persona montando un caballo cuyas características coincidían con las aportadas,
por lo que procedieron a la demora y posterior identificación del jinete,
tratándose de un joven de 21 años de edad, quien no supo justificar la
propiedad ni procedencia del equino.
Al respecto, el joven y el animal fueron trasladados hasta la citada dependencia policial donde se llevan a cabo los trámites de rigor con conocimiento de la autoridad judicial competente.