Varios demorados en distintos procedimientos

El primero de los procedimientos lo realizaron cerca de las 03.30 horas, cuando realizando recorrida en prevención de Ilícitos por calle Avenida
Gobernador Ruiz y Calle Juan V. Pampín, visualizan a dos sujetos –mayores de edad- a bordo de una
motocicleta -marca Honda Wave 11c.c- sin casco, sin dominio, realizando
maniobras peligrosas poniendo en riesgo su vida y la de terceros, ante tal
circunstancia solicitaron colaboración de personal de tránsito municipal,
quienes procedieron al retiro de la vía pública.
De igual forma, cerca de las 04:30 horas, encontrándose de recorrida en
prevención de ilícitos, observan por intersección de calles Las Heras y
Paiubre, una persona de sexo masculino con un destornillador en su mano
observando el interior de los vehículos estacionados en el lugar como así
también de los domicilios, al momento de su identificación, no supo justificar
el motivo de su presencia en el lugar.
En ambos casos, los demorados fueron trasladados a las Comisarías
jurisdiccionales, donde se prosigue con los tramites de cada caso.