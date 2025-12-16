martes, 16 de diciembre de 2025

Varios demorados en distintos procedimientos

En horas de la madrugada del domingo 14-10-25, efectivos policiales del comando de patrullas dependientes del Departamento de distritos policiales y unidades operativas, en diferentes procedimientos realizados, demoraron a tres personas, secuestraron una motocicleta y un destornillador.

El primero de los procedimientos lo realizaron cerca de las 03.30 horas,  cuando realizando recorrida  en prevención de Ilícitos por calle Avenida Gobernador Ruiz y Calle Juan V. Pampín, visualizan a  dos sujetos –mayores de edad- a bordo de una motocicleta -marca Honda Wave 11c.c- sin casco, sin dominio, realizando maniobras peligrosas poniendo en riesgo su vida y la de terceros, ante tal circunstancia solicitaron colaboración de personal de tránsito municipal, quienes procedieron al retiro de la vía pública.

De igual forma, cerca de las 04:30 horas, encontrándose de recorrida en prevención de ilícitos, observan por intersección de calles Las Heras y Paiubre, una persona de sexo masculino con un destornillador en su mano observando el interior de los vehículos estacionados en el lugar como así también de los domicilios, al momento de su identificación, no supo justificar el motivo de su presencia en el lugar.

En ambos casos, los demorados fueron trasladados a las Comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los tramites de cada caso.