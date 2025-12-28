domingo, 28 de diciembre de 2025

Demoran a un hombre por causar disturbios en la vía pública

En la tarde de ayer 27-12-25, efectivos policiales del Comando Patrulla, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, demoraron a un hombre que molestaba a los transeúntes.

El procedimiento se concretó por calle Luis Braille y Avenida Chacabuco, cuando los efectivos divisaron e identificaron a un hombre de 34 años de edad, causando disturbios en la vía pública, quien al no poder justificar su accionar fue demorado.

El hombre fue trasladado a la Comisaria 19na. Urbana, donde se continuaron con los tramites de rigor.