Intensos operativos de contralor e identificación de personas

El primero de los operativos de control de vehículos e identificación de personas, fue realizado en jurisdicción de las comisarias 1ra. y 3ra., dando inicio alrededor de las 08:00 horas, extendiéndose hasta pasadas las 09:00 horas aproximadamente, oportunidad en que procedieron a la identificación de 25 personas quienes se desplazaban en sus respectivos vehículos de los cuales una vez acreditado su propiedad continuaron su marcha con normalidad.
De la misma forma, el segundo control vehicular se llevó a cabo en inmediaciones de la jurisdicción de las comisarías 1ra y 5ta., iniciando cerca de las 12:00 horas, hasta las 13:30 horas aproximadamente, donde identificaron a 20 personas, quienes continuaron su marcha, al cumplimentar la propiedad de los rodados en los que circulaban.