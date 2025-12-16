Demoran a un hombre y secuestran elementos de dudosa procedencia

En horas de la madrugada de hoy 16-12-25, cerca de las 05:30 horas, efectivos policiales pertenecientes a la Comisaria Décimo Octava Urbana, momentos en que realizaban recorridas de prevención de ilícitos en inmediaciones de Avenida Independencia al N°5300 aproximadamente, divisan a una persona que se encontraba observando detenidamente el interior de los locales comerciales de la zona.
Por tal motivo, los mencionados efectivos proceden a la identificación y
posterior demora de un hombre mayor de edad, hallando entre sus pertenencias
una tenaza y un destornillador, de los cuales no supo justificar su procedencia
y se presume que aparentemente serían utilizados para cometer un hecho ilícito.
Al respecto, el demorado y los elementos fueron trasladados hasta la citada dependencia policial donde se continúan con las diligencias de rigor.