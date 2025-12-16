La Policía recuperó una bicicleta robada

Efectivos policiales de la Comisaría Vigésimo Primera Urbana, en la jornada de ayer 15-12-25, en colaboración con la unidad fiscal en turno, en el marco de labores de investigación en relación a un hecho delictivo ocurrido recientemente, finalmente lograron recuperar una bicicleta que habría sido denunciada como sustraída recientemente.
El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, tras tomar
conocimiento en que un hombre habría sufrido el accionar delictivo, es por
ello, que de forma inmediata iniciaron un intenso trabajo de investigación, con
rastrillajes en distintas zonas, lo que posibilitó recuperar una bicicleta
-marca Fire Bird, rodado 29-.
Lo recuperado fue trasladado a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.