General Paz: La Policía recuperó una bicicleta robada

En la jornada de ayer 15-12-25, efectivos policiales de la Comisaría de distrito General Paz, en colaboración con la unidad fiscal interviniente, tras un intenso trabajo de investigación desplegado en relación a la sustracción de una bicicleta, la cual finalmente fue localizada y recuperada.
El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, luego de tomar
conocimiento presuntamente de la sustracción de una bicicleta -marca Nordic 1.0
lady rod.29-, la cual se encontraba en inmediaciones de un establecimiento
escolar ubicado en calle Itatí al 500, lugar donde hallaron y secuestraron el
rodado.
La bicicleta recuperada fue puesto a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladado a la citada dependencia policial donde se prosigue con los trámites del caso.