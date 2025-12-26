Demoraron a un joven que intentó robar prendas de vestir de un local

Es por ello, que de forma inmediata los mencionados
efectivos dieron inicio a tareas investigativas e intensos rastrillajes, lo que
permitió por calles Junín y Paraguay visualizar a dos sujetos con las mismas
características de los supuestos autores y quienes al notar la presencia
policial emprenden su huida y arrojan varias prendas de vestir, pero tras un
rápido accionar de los efectivos fue demorado e identificado uno de ellos,
tratándose de un mayor de edad, quien además tenía en su poder dinero en efectivo
del cual no supo justificar su procedencia.
Asimismo, se procedió al secuestro preventivo de las
prendas de vestir, y tras realizar las primeras averiguaciones se determinó que
las mismas habrían sido sustraídas de otro local de indumentarias ubicado por
calle Paraguay, por lo que, junto con la persona demorada fueron puestos a
disposición de la justicia y trasladados hasta la citada comisaria a fin de
continuar con las diligencias al respecto.