viernes, 26 de diciembre de 2025

Demoraron a un joven que intentó robar prendas de vestir de un local

Ayer 25-12-25, en horas de la mañana, efectivos policiales dependientes de la Comisaria Cuarta urbana, fueron alertados por el Sistema Integral de Seguridad 911, sobre un hecho delictivo registrado por calle Rolon de esta ciudad, lugar donde dos jóvenes aparentemente habrían sustraído elementos del interior de un local comercial.

Es por ello, que de forma inmediata los mencionados efectivos dieron inicio a tareas investigativas e intensos rastrillajes, lo que permitió por calles Junín y Paraguay visualizar a dos sujetos con las mismas características de los supuestos autores y quienes al notar la presencia policial emprenden su huida y arrojan varias prendas de vestir, pero tras un rápido accionar de los efectivos fue demorado e identificado uno de ellos, tratándose de un mayor de edad, quien además tenía en su poder dinero en efectivo del cual no supo justificar su procedencia.

Asimismo, se procedió al secuestro preventivo de las prendas de vestir, y tras realizar las primeras averiguaciones se determinó que las mismas habrían sido sustraídas de otro local de indumentarias ubicado por calle Paraguay, por lo que, junto con la persona demorada fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias al respecto.