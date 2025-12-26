La Policía recuperó un costoso celular recientemente sustraído

El
procedimiento fue realizado alrededor de las 07:00 horas, cuando luego de tomar
conocimiento de un hecho delictivo, donde una joven mayor de edad resultó
víctima de la sustracción de un teléfono celular, los citados efectivos
realizaron amplios rastrillajes por las inmediaciones, logrando por calle
Suipacha a la altura 1.700 aproximadamente, visualizar a dos personas quienes
al notar la presencia policial huyeron del lugar, abandonando en la vía pública
un celular -marca iPhone 13-, el cual, tras las correspondientes averiguaciones
realizadas, se determinó que se trataría del mismo denunciado como sustraído.
Lo recuperado fue puesto a disposición de la justicia y llevado a la citada dependencia donde se continuaron con los trámites de rigor.