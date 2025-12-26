viernes, 26 de diciembre de 2025

La Policía recuperó un costoso celular recientemente sustraído

En la mañana de ayer 25-12-25, efectivos policiales de la Comisaría Segunda Urbana, tras un rápido accionar, recuperaron un teléfono celular, denunciado como sustraído recientemente.

El procedimiento fue realizado alrededor de las 07:00 horas, cuando luego de tomar conocimiento de un hecho delictivo, donde una joven mayor de edad resultó víctima de la sustracción de un teléfono celular, los citados efectivos realizaron amplios rastrillajes por las inmediaciones, logrando por calle Suipacha a la altura 1.700 aproximadamente, visualizar a dos personas quienes al notar la presencia policial huyeron del lugar, abandonando en la vía pública un celular -marca iPhone 13-, el cual, tras las correspondientes averiguaciones realizadas, se determinó que se trataría del mismo denunciado como sustraído.

Lo recuperado fue puesto a disposición de la justicia y llevado a la citada dependencia donde se continuaron con los trámites de rigor.