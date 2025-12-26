La Policía demoró a un joven por merodeo

Efectivos policiales dependientes del Destacamento San marcos, en la jornada de ayer 25-12-25, tras hallarse realizando sus tareas específicas de prevención de ilícitos, observaron a un joven merodeando, observando los domicilios y vehículos estacionados en inmediaciones de calles Tierra del Fuego y Ricardo Gutiérrez.
Por tal motivo, a modo de prevención, el personal
policial procedió a la identificación y posterior demora del mismo, tratándose
de un mayor de edad.
Al respecto, el demorado fue trasladado hasta la
comisaria jurisdiccional correspondiente a fin de continuar con las diligencias
del caso.