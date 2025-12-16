La Policía recuperó dos televisores led robados de un establecimiento escolar

En la madrugada de ayer 15-12-25, cerca de las 01:00 horas, efectivos policiales de la Comisaria Décimo Octava Urbana, momentos en que se encontraban de recorrida de prevención de ilícitos por inmediaciones de calles Florencia y Dumas, divisaron a dos sujetos llevando consigo una bolsa de polietileno de dudosa procedencia.
Por tal motivo, los mencionados efectivos al intentar identificarlos,
estos se dan a la fuga perdiéndose de vista por un descampado, dejando
abandonado en la vía pública dicha bolsa, por lo que, tras su verificación,
contenía dos televisores led de 32 pulgadas, uno -marca Philips- y otro -marca
BGH-, ambos con soporte de pared y sus respectivos controles, por ello se
secuestró preventivamente estos elementos y según las primeras averiguaciones
resulto que sería aparentemente los sustraídos recientemente de un
establecimiento escolar.
Al respecto, los televisores fueron trasladados hasta la citada
dependencia policial donde se llevan adelante las diligencias de rigor.