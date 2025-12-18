jueves, 18 de diciembre de 2025

Dos demorados en diferentes procedimientos

En la mañana de ayer 17-12-25, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional del -Destacamento San Marcos- realizando recorridas en prevención de ilícitos, demoraron a dos personas en diferentes procedimientos.

El primer procedimiento fue realizado en inmediaciones de las calles Lisandro Segovia y Neuquén, dónde alrededor de las 10:00horas, fueron alertados por un transeúnte sobre una persona con aparentes intenciones delictivas merodeando la zona, por lo que, los citados efectivos realizaron recorridas por las Inmediaciones logrando demorar e identificar a un joven - de 24 años de edad- quién en su poder llevaba un arma blanca -cuchillo-.

De igual forma, siendo las 13:30horas, fueron alertados por el S.I.S. 911, sobre un hecho delictivo ocurrido por calle El Maestro al 3.000 aproximadamente, dónde una joven -mayor de edad- habría sido víctima de la sustracción de su teléfono celular en un local comercial, por lo que, realizaron un amplio rastrillaje en la zona logrando visualizar y demorar a un hombre -de 46 años de edad, alias Piky- el cual estaría presuntamente sindicato como supuesto autor del hecho.

Los demorados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes y trasladados a las comisarías jurisdiccionales, donde se continuaron con los trámites de rigor en cada caso.