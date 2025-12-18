Dos demorados en diferentes procedimientos

El primer procedimiento fue realizado en inmediaciones de las calles
Lisandro Segovia y Neuquén, dónde alrededor de las 10:00horas, fueron alertados
por un transeúnte sobre una persona con aparentes intenciones delictivas
merodeando la zona, por lo que, los citados efectivos realizaron recorridas por
las Inmediaciones logrando demorar e identificar a un joven - de 24 años de
edad- quién en su poder llevaba un arma blanca -cuchillo-.
De igual forma, siendo las 13:30horas, fueron alertados por el S.I.S.
911, sobre un hecho delictivo ocurrido por calle El Maestro al 3.000
aproximadamente, dónde una joven -mayor de edad- habría sido víctima de la
sustracción de su teléfono celular en un local comercial, por lo que,
realizaron un amplio rastrillaje en la zona logrando visualizar y demorar a un
hombre -de 46 años de edad, alias Piky- el cual estaría presuntamente sindicato
como supuesto autor del hecho.
Los demorados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes y trasladados a las comisarías jurisdiccionales, donde se continuaron con los trámites de rigor en cada caso.