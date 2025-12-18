Tras tareas investigativas la Policía recuperó una moto y herramientas robadas, hay dos demorados

Los distintos trabajos investigativos, permitieron realizar el primer
procedimiento en inmediaciones de la zona conocida como La Tosquera, donde en
cercanías a la costa del rio Paraná hallaron y secuestraron una motocicleta
-marca Honda Tornado RX 250cc.- la cual habría sido denunciada como sustraída.
Cabe señalar que el hecho habría ocurrido días atrás, en inmediaciones de la
calle Valparaíso y Avenida Santa Catalina.
También, los efectivos habrían tomado conocimiento de un hecho delictivo
-supuesto robo- ocurrido en un local comercial ubicado por calle ciudad de
Arequipa y Avenida Iberá, en el cual habrían sustraído herramientas, cómo ser
juego de llaves, dos circulares de mano -marca Skill y Black Deker-, una
amoladora -marca Walt-, juego de tubos -marca Barovo-, dos pinzas y un alargue,
por lo que realizaron una minuciosa investigación, lo que los llevó hasta el
barrio Piola, dónde lograron hallar y recuperar todos los elementos denunciados
como sustraídos, además, dos hombres -de 35 y 50 años de edad- fueron
demorados, quienes estarían presuntamente vinculados al hecho que se investiga
Los demorados junto a lo recuperado, fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la cita dependencia donde continuaron con las diligencias correspondientes de cada caso.