jueves, 18 de diciembre de 2025

Tras tareas investigativas la Policía recuperó una moto y herramientas robadas, hay dos demorados

En la jornada de ayer 17-12-25, efectivos policiales de la Comisaría Séptima Urbana, en colaboración a la Unidad Fiscal Interviniente y en el marco investigativo de dos causas judiciales que se encuentran en trámite, lograron recuperar una motocicleta y varias herramientas que fueron denunciadas como sustraídas.

Los distintos trabajos investigativos, permitieron realizar el primer procedimiento en inmediaciones de la zona conocida como La Tosquera, donde en cercanías a la costa del rio Paraná hallaron y secuestraron una motocicleta -marca Honda Tornado RX 250cc.- la cual habría sido denunciada como sustraída. Cabe señalar que el hecho habría ocurrido días atrás, en inmediaciones de la calle Valparaíso y Avenida Santa Catalina.

También, los efectivos habrían tomado conocimiento de un hecho delictivo -supuesto robo- ocurrido en un local comercial ubicado por calle ciudad de Arequipa y Avenida Iberá, en el cual habrían sustraído herramientas, cómo ser juego de llaves, dos circulares de mano -marca Skill y Black Deker-, una amoladora -marca Walt-, juego de tubos -marca Barovo-, dos pinzas y un alargue, por lo que realizaron una minuciosa investigación, lo que los llevó hasta el barrio Piola, dónde lograron hallar y recuperar todos los elementos denunciados como sustraídos, además, dos hombres -de 35 y 50 años de edad- fueron demorados, quienes estarían presuntamente vinculados al hecho que se investiga

Los demorados junto a lo recuperado, fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la cita dependencia donde continuaron con las diligencias correspondientes de cada caso.