miércoles, 17 de diciembre de 2025

La Policía realizó 7 allanamientos en diversas viviendas del B° Pujol logrando el secuestro de distintos elementos

DE FORMA SIMULTÁNEA

En las primeras horas de la mañana de hoy 17-12-25, efectivos policiales de diversas dependencias en el marco de tareas investigativas desplegadas en relación a hechos delictivos y tras diligenciar 7 órdenes de allanamientos en domicilios de los Barrios Pujol, dejó como saldo el secuestro de varios elementos relacionados a la investigación y la demora de algunas personas para averiguación de sus antecedentes.

Estos procedimientos lo concretaron entre diversas dependencias como el Personal de la División Anti arrebatos, con el apoyo de los grupos especiales y de las comisarias Sexta, Décimo Primera y Décimo Sexta, luego de trabajos de investigación en relación a delitos con la modalidad de arrebatos y de la sustracción de motocicletas y cuyas tareas posibilitaron que en las primeras horas de hoy, se den cumplimiento a las órdenes judiciales respectivas y se diligenciaran un total de 7 allanamientos en domicilios ubicados en el citado barrio secuestrándose varios elementos entre ellos prendas de vestir vinculadas con la investigación.

Las cosas secuestradas fueron puestas a disposición de las autoridades judiciales en turno a fin de proseguir con los trámites de rigor que corresponden.