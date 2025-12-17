La Policía realizó 7 allanamientos en diversas viviendas del B° Pujol logrando el secuestro de distintos elementos

DE FORMA
SIMULTÁNEA
Estos procedimientos lo concretaron entre diversas dependencias como el
Personal de la División Anti arrebatos, con el apoyo de los grupos especiales y
de las comisarias Sexta, Décimo Primera y Décimo Sexta, luego de trabajos de
investigación en relación a delitos con la modalidad de arrebatos y de la
sustracción de motocicletas y cuyas tareas posibilitaron que en las primeras
horas de hoy, se den cumplimiento a las órdenes judiciales respectivas y se
diligenciaran un total de 7 allanamientos en domicilios ubicados en el citado
barrio secuestrándose varios elementos entre ellos prendas de vestir vinculadas
con la investigación.
Las cosas secuestradas fueron puestas a disposición de las autoridades judiciales en turno a fin de proseguir con los trámites de rigor que corresponden.