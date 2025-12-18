Dos demorados y elementos secuestrados en diferentes procedimientos

01- el primer procedimiento se concretó cerca de las 07:00horas, cuando los
efectivos fueron alertados por el -S.I.S. 911- acerca de un hecho delictivo
ocurrido en una vivienda -quincho- ubicado por calle Luzuriaga al 1500
aproximadamente, donde personas de identidades desconocidas habrían sustraído
sillas de madera y cubiertos, por lo que, de manera inmediata acudieron a la
zona e iniciaron rastrillajes, logrando en las inmediaciones proceder a la
aprehensión de un joven -de 27 años de edad- quien en su poder trasladaba cinco
sillas, las cuales resultaron ser las sustraídas, además, posteriormente las
correspondientes averiguaciones realizadas arrojaron que la persona poseía
antecedentes policiales.
02- El segundo procedimiento, fue llevado a cabo tras dar cumplimiento a
un oficio judicial, procediendo a la aprehensión de un hombre -mayor de edad-
el cual fue excluido del hogar, quién, además, estaría presuntamente vinculado
a un hecho delictivo que se investiga.
Las sillas recuperadas junto a los aprehendidos fueron puestos a
disposición de las autoridades judiciales correspondientes y traslados a la
citada dependencia, dónde continuaron con los trámites de rigor en cada caso.