jueves, 18 de diciembre de 2025

Dos demorados y elementos secuestrados en diferentes procedimientos

En la jornada de ayer 17-12-25, efectivos policiales de la Comisaría Séptima Urbana, en colaboración a la unidad fiscal interviniente y en relación a diferentes causas judiciales que se investigan, realizaron dos importantes procedimientos. En uno de ellos recuperaron varias cosas con la aprehensión de una persona y en el segundo un hombre, mediante oficio judicial, fue aprehendido y excluido del hogar.

01- el primer procedimiento se concretó cerca de las 07:00horas, cuando los efectivos fueron alertados por el -S.I.S. 911- acerca de un hecho delictivo ocurrido en una vivienda -quincho- ubicado por calle Luzuriaga al 1500 aproximadamente, donde personas de identidades desconocidas habrían sustraído sillas de madera y cubiertos, por lo que, de manera inmediata acudieron a la zona e iniciaron rastrillajes, logrando en las inmediaciones proceder a la aprehensión de un joven -de 27 años de edad- quien en su poder trasladaba cinco sillas, las cuales resultaron ser las sustraídas, además, posteriormente las correspondientes averiguaciones realizadas arrojaron que la persona poseía antecedentes policiales.

02- El segundo procedimiento, fue llevado a cabo tras dar cumplimiento a un oficio judicial, procediendo a la aprehensión de un hombre -mayor de edad- el cual fue excluido del hogar, quién, además, estaría presuntamente vinculado a un hecho delictivo que se investiga.

Las sillas recuperadas junto a los aprehendidos fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales correspondientes y traslados a la citada dependencia, dónde continuaron con los trámites de rigor en cada caso.