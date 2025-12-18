Impresionante incendio en una maderera por Ruta 5

Varias dotaciones de Bomberos de la Policia y Voluntarios combatieron desde antes de la medianoche del miércoles hasta las 5 de la madrugada, un voraz incendio declarado dentro de la empresa "Forestal Madera", ubicada por ruta provincial N° 5, justo enfrente de la Estación de Servicio Pacheco, en el acceso este de la ciudad de Corrientes. No hubo heridos. Mirá las impresionantes imágenes que destruyeron el lugar.
Un feroz incendio se produjo
anoche en la zona este de la ciudad de Corrientes en una maderera ubicada sobre
la Ruta Provincial N° 5, en el barrio San Ignacio.
Se intentan determinar como se
generó el siniestro.
Las llamas se pudieron observar a
varios kilómetros de distancias
El foco ígneo se expandió
rápidamente provocando daños estructurales totales.
Fuente: www.radiodos.com.ar