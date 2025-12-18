La Policía recuperó una bicicleta robada

En la tarde de ayer 17-12-25, efectivos policiales de la Unidad Especial de Antiarrebatos en colaboración a la Unidad Fiscal interviniente, referente a un legajo judicial que se encuentra en trámite por –supuesto hurto calificado-, tras realizar distintas tareas investigativas, finalmente lograron recuperar una bicicleta denunciada como sustraída.
Los uniformados tras tomar conocimiento de un ilícito ocurrido días
atrás, realizaron amplias tareas de investigación y despliegue operacional de
recorridas, visualizando posteriormente en inmediaciones de Avenida La Paz y
calle Honduras, las a una persona a bordo de una bicicleta – marca Top Mega,
rodado 29”- quien, al notar la presencia policial, abandona el rodado en la vía
pública y huye hacia los pasillos de las inmediaciones, procediendo al
secuestro de la misma.
El rodado recuperado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes y trasladado a la citada dependencia, donde continuaron con los tramites de rigor.