Sauce: La Policía desbarató una banda de cazadores furtivos tras varios allanamientos y una detención en ruta

El primer procedimiento tuvo lugar el 28 de noviembre, a las 8:00 horas, en la 4ª Sección de Sauce, en el domicilio de José Salvador Leyes, donde se realizaron tres allanamientos simultáneos (Orden Judicial N.º 291, 292 y 293), dispuestos por la Fiscalía Rural de Curuzú Cuatiá. Allí se procedió al secuestro de un teléfono celular de interés para la causa y a la detención del propio Leyes y su hijo, Mirko David Leyes, ambos mayores de edad.
Días después, el 30 de noviembre alrededor de las 14:00 horas, durante un operativo de identificación vehicular sobre Ruta Provincial N.º 23, fue detenido Maximiliano Ezequiel Ávila, dueño de la cabaña “La Soñada”, en cumplimiento de la orden de detención N.º 285.
Con estas actuaciones, se logró desarticular una red dedicada a la caza furtiva que operaba entre Sauce, Curuzú Cuatiá y Perugorría. Los detenidos fueron alojados en la Alcaidía de Curuzú Cuatiá y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia.